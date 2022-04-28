Турчак рассказал о риске увольнения 600 тысяч работников зарубежных фирм

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Первый зампред Совфеда Андрей Турчак заявил, что 600 тысяч сотрудников зарубежных компаний рискуют потерять рабочие места после ухода последних с российского рынка. В ходе выступления на Всероссийском муниципальном форуме он подчеркнул, что до начала военной спецоперации на иностранные фирмы работали около двух млн россиян, пишет РИА Новости. Турчак вспомнил слова президента России Владимира Путина о подготовке системных мер помощи оказавшимся в зоне риска работникам.

Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность за подготовку системных мер поддержки... До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка двух млн человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения, — заявил он.



Ранее производитель бытовой химии Henkel принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы. Как сообщается на сайте компании, все 2500 сотрудников Henkel в РФ будут продолжать работать и получать зарплату. О финансовых последствиях ухода компании из России не сообщается.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие. Рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования.

Власти Москвы утвердили программу поддержки работников иностранных компаний, находящихся под риском увольнения. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 3,36 млрд рублей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, из-за ухода или приостановки деятельности ряда зарубежных предприятий работы в столице могут лишиться более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний.