Турбизнес попросил власти Кубани смягчить ограничения

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края с просьбой о смягчении ограничений на въезд туристов, который вводится с 1 августа. Об этом пишет РБК, в распоряжении журналистов которого есть копия письма организации к губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

В нём главу региона просят разрешить въезд в край по справке о перенесённом коронавирусе или по отрицательным результатам ПЦР-теста. Авторы отмечают, что отсутствие этих пунктов и временные ограничения для прохождения полной вакцинации приведут к тому, что многие туристы не смогут воспользоваться уже купленными путёвками. В то же время гостиницы могут столкнуться с недостатком посетителей.

Почетный президент РСТ, глава комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько, подписавший письмо, объяснил, что практика въезда по ПЦР-тесту, справке о перенесённой болезни или документу о вакцинации действует и оправдывает себя.

С курортами Краснодарского края непонятно: то ли поездку туда хотят сделать премиальной за вакцинацию, то ли устроить праздник так называемому частному сектору — гостиницам под видом ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — NEWS.ru), которым все эти ограничения аккурат до лампочки, — отметил он.

По его словам, непонятно, зачем поражать в правах законопослушных предпринимателей и переболевших коронавирусом граждан.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова попросила главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева смягчить требования для туристов и разрешить им заселяться в курортные гостиницы при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Однако власти региона ответили, что никакие изменения в решение вносить не планируют.

До этого глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать туристов только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа наличие сертификата о прививке станет обязательным.