Турагентства сообщили о подорожании путёвок в Турцию и Египет

Туристические путёвки в Турцию и Египет подорожали в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. Как объяснила ФБА «Экономика сегодня» турагент компании «Тревел» Мария Панфилова, на стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж.

В целом нет ничего удивительного в том, что стоимость путёвок начала расти, потому что стартует начало высокого сезона — 2022. К примеру, зимой цены всегда ниже, чем перед началом курортного сезона и майских праздников. Кроме того, на резкий скачок повлияло и возобновление полётных программ за рубеж, — сказала Панфилова.

Так, по данным турагентств, проживание в популярных отелях выросло примерно в два раза. Например, стоимость тура в Турцию начинается от 110 тысяч рублей против 50–60 тысяч рублей в 2021 году.

Как подчеркнула Панфилова, цены, безусловно, с началом сезона должны были повыситься, однако не настолько. По её словам, на их рост также повлиял курс валют и сильно подорожавшие авиаперелёты. Кроме того, остаётся открытым вопрос о новых возможных ограничениях на фоне санкций Запада. Прогнозировать, какие будут цены на туристические путёвки в Турцию и Египет, трудно, потому как уже сейчас инфляция в Турции превысила 60%.

Советник по вопросам прессы Министерства туризма и культуры Турции Зафер Демез ранее заявил, что препятствий для российских туристов в стране в денежном вопросе нет. Он отметил, что россияне могут без каких-либо проблем менять рубли на турецкие лиры. По его словам, в сфере услуг не предусмотрены какие-либо изменения.