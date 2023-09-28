Турагент рассказал, стоит ли ждать понижения цен на курорты в Турцию Глава турагентства Мурадян предрек снижение цен на турецкие курорты в октябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на турпутевки в Турцию в октябре могут снизится, считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что сейчас есть предложения около 120 тысяч рублей на двоих в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах.

Условно это недорого, по сравнению с теми ценами, которые наблюдались в августе, это пиковый месяц. При этом надо понимать, что ряд операторов и перевозчиков сворачивает свои летние программы, поэтому туристам надо внимательно следить за тем, в какие города продолжат летать самолеты в осенний и зимний периоды. Это касается именно турецкого побережья, — заявил Мурадян.

Он добавил, что в октябре в Турцию ехать еще можно. По его словам, возможно, даже получится застать купальный сезон на побережье Анталии.

Статистика показала, что за три летних месяца Турцию посетили 2,56 млн россиян. Это на 19% больше, чем годом ранее, однако все еще меньше, чем до пандемии коронавируса. К примеру, летом 2019 года Турцию посетили 3,16 млн россиян. Разница может показаться несущественной, но сейчас основной прирост потока в Турцию обеспечивается короткими транзитными перелетами через аэропорт Стамбула. Для многих российских путешественников он стал хабом после введения санкций со стороны ЕС.