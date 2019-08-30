Туман, окутавший Москву утром 31 августа, может вернуться в ближайшие дни и стать причиной очередной задержки авиарейсов.
Уже всё рассеялось. Но ситуация благоприятная для повторения, — рассказал
РИА Новостиспециалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в конце августа — начале сентября в ночные и предутренние часы вероятность тумана в столице очень велика. Из-за низкой видимости в аэропортах снова могут быть отменены авиарейсы.
Как ранее писал News.ru, в московских аэропортах из-за погодных условий утром 31 августа задержано 116 рейсов, восемь рейсов из Домодедово отменили.