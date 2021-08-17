«Тульский Пряник» приняли на работу в МЧС

Тульское управление МЧС приняло на работу «Тульский Пряник» — человека в ростовом костюме кондитерского изделия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас материал удалён с сайта, однако его копия сохранилась в веб-архиве.

16 августа «Тульский Пряник» получил удостоверение спасателя, а также медаль «За пропаганду спасательного дела». Планируется, что он будет инструктировать детей о профилактике пожаров.

Принимаем вас, Пряник Тульский, на службу и назначаем на должность внештатного сотрудника профилактики. Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почётный труд служит гарантией безопасности юных туляков, — сказал при приёме на работу нового сотрудника врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы местного ГУ МЧС Павел Быстров.

В ведомстве отметили, что «Тульский Пряник» в начале учебного года посетит образовательные учреждения региона.

Ранее жительницы и гости Северной столицы начали жаловаться на аниматоров, которые работают на Невском проспекте. Женщины утверждают, что они, стараясь заработать на туристах, которых долго не было из-за пандемии коронавируса, перешли от вымогательств к домогательствам и даже предлагают интим.