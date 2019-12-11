В среду, 11 декабря, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест подруге экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — Людмиле Тучковой. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса РФ), отмывшем сотни миллиардов долларов. По данным источника NEWS.ru, женщина частично признала вину и содействует следствию. Также известно, что сотрудники правоохранительных органов на данный момент ищут доказательства причастности некоторых бизнесменов и самого Захарченко к деятельности группировки, созданной, предположительно, другом последнего — украинским пауэрлифтером и банкиром, владевшим долей в российском банке «Новое время».

Людмила Тучкова была менеджером обнальной площадки, которая работала на базе банка «Новое время». Ещё в 2017 году у неё арестовали 58 млн рублей в рамках дела полковника Захарченко. Тогда вопросов к ней не было.

В октябре 2019 года Тучкову задержали по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), которое, по версии следствия, существовало с 2011 года до января 2019-го и занималось «обналичкой» и «транзитом», то есть отмыванием денежных средств.

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В беседе с корреспондентом NEWS.ru следователь ГСУ СК Москвы Александр Королёв, подтвердил, что Тучкова всё это время, то есть восемь лет, работала в коммерческой организации менеджером по привлечению ВИП-клиентов, которым требовались услуги по выводу денег «в тень».

Тучкова вину признала частично, дала полные изобличающие признательные показания, — уточнил следователь Королёв.

На сегодняшнем заседании она заявила, что работала только официально и получала зарплату.

В 2016 году я уволилась и всё, — сказала она.

Женщина пояснила, что это произошло после того, как «офис» переехал работать на Кипр. И провела она там неделю.

11 декабря Пресненский суд Москвы продлил Тучковой домашний арест на срок до 13 апреля 2020 года.

С миру по нитке

Дело в отношении экс-руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Главарями организованной преступной группы (ОПГ) по делу этой финансовой организации считают её бывших совладельцев — Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Так, согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, по данным NEWS.ru, входили порядка 200 компаний на территории России и ещё шесть заграничных. Через данные фирмы с 2011-го по январь 2019-го было выведено более 5,4 млрд рублей.

На помощь следователям пришёл ноутбук гражданской жены экс-полковника Захарченко Марины Семыниной. В нём правоохранители нашли переписку в Skype за 2013 год. В ней некий Ваня на вопрос о «транзите» денег перенаправил её к другому человеку. Тот прислал ей ссылку на сайт prosto123.biz/start, логин и пароль для входа и краткую инструкцию о том, как оставить заявку на «транзит».

Дмитрий Захарченко Алексей Филиппов/РИА Новости

Также в переписке Марины Семыниной с неким Ваней несколько раз упоминалась «Люся», но была ли та «Люся» Людмилой Тучковой, неизвестно.

Система «обнала» была выстроена таким образом, что «операторы» не знали, кто является получателем денег.

Банкир в деле

То, что через банк, о котором упоминалось выше, шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов. В 2009-м он покинул территорию РФ, однако сейчас активно сотрудничает со следствием и даёт показания в качестве свидетеля по делу в отношении экс-бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.

Именно Маркелов, по версии следствия, передал Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей.

Однако, по мнению следователей, Захарченко мог получать деньги не как покровитель бизнеса, а как полноценный партнёр обнальной системы.