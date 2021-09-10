Трёхлетнего сироту привязали к стулу в петербургской больнице

Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что в одной из больниц трёхлетнего ребёнка привязали к стулу для кормления. По её словам, мальчик — сирота. Об этом сообщил
«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать», «Ничего ему не давайте, не трогайте его!» Перенеся столько издевательств, унижений и боли, дети не могут остаться такими же! Пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один на железной кровати или в манеже или привязан к стулу. Плакать бесполезно — никто не услышит! — рассказала женщина.
Кто и почему привязал ребёнка, пока неизвестно, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с ребёнком в частном детском саду. По версии следствия, пятилетний мальчик получил травмы в учреждении на Гвардейской улице. Инцидент произошёл 28 января. Фигурантом дела является 32-летняя заместитель директора учреждения.