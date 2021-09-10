Трёхлетнего сироту привязали к стулу в петербургской больнице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой мужчина совершает подозрительные действия возле стеллажа с фруктами в «Магните» на улице Совхозной в Москве. Там купила арбуз семья, в которой смертельно отравились два человека. Видео предоставил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина стоит возле стеллажа с фруктами, а затем убегает. Какого числа было снято видео, неизвестно. А вот 7 сентября, за день до происшествия, сотрудник проводил, вероятно,...