«Трясущиеся поляки — это хорошо»: Милонов о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» Милонов: ЧВК «Вагнер» должна на 100% подчиняться руководству России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал в своем Telegram-канале, что ЧВК «Вагнер» должна на 100% подчиняться руководству России. По его словам, президент РФ Владимир Путин решит, в чьем ведении будет находиться частная военная компания. Милонов отметил, что это будет серьезное подразделение, которое заставит «поляков трястись и чаще справлять нужду».

Это будет серьезное подразделение, чтобы «поляки продолжали трястись, чаще справляли нужду». Трясущиеся поляки — это вообще всегда хорошо, — заявил Милонов.

Депутат также отметил, что руководству ЧВК «Вагнер» необходимо дать широкие полномочия. Нужно уменьшить уровень бюрократии, «чтобы командиры могли принимать решения, не думая, что потом беглец напишет жалобу», добавил Милонов.

Ранее министры внутренних дел Литвы, Латвии, Польши и Эстонии обратились к руководству Белоруссии с требованием убрать ЧВК «Вагнер» из страны, потому что опасаются возможной эскалации ситуации на границе.

Глава польского ведомства Мариуш Каминьский подчеркнул, что в случае критического инцидента власти западных государств незамедлительно закроют все пограничные переходы на границе с Белоруссией.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что угрозы стран Евросоюза закрыть границы являются признаком «политического психоза». Он связывает это с грядущими выборами в Польше и ряде других государств. Также Лукашенко подчеркнул, что если страны Запада будут продолжать нагнетать ситуацию, такие действия могут выйти боком Европе.