Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал обсудить с членами правительства России возможность снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
У нас есть люди, которые непосредственно занимаются этим вопросом. Как я могу, не посоветовавшись с ними, отвечать? Могу обещать, что обсужу этот вопрос в правительстве, — цитирует Трутнева NEWS.ru.
Также он добавил, что необходимо оценить, насколько эта идея не нарушит равенство всех живущих в России.
Как ранее писал NEWS.ru, Трутнев посетил молодёжный фестиваль, который проходит в рамках «Дней Дальнего Востока» на территории столичного Экспоцентра.
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