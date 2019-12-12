https://static.news.ru/photo/5ab44af6-1ced-11ea-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал обсудить с членами правительства России возможность снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.

У нас есть люди, которые непосредственно занимаются этим вопросом. Как я могу, не посоветовавшись с ними, отвечать? Могу обещать, что обсужу этот вопрос в правительстве, — цитирует Трутнева NEWS.ru.

Также он добавил, что необходимо оценить, насколько эта идея не нарушит равенство всех живущих в России.

Как ранее писал NEWS.ru, Трутнев посетил молодёжный фестиваль, который проходит в рамках «Дней Дальнего Востока» на территории столичного Экспоцентра.