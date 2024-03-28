«Трудоемкое занятие»: ветеран «Альфы» о борьбе с вербовкой в мессенджерах Ветеран «Альфы» Гончаров: борьба с вербовкой в мессенджерах является трудоемкой

Фото: NEWS.ru

Борьба с вербовкой в мессенджерах является «трудоемким и малоэффективным занятием», считает почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что справиться с потоком подобных предложений и ложных сообщений о минированиях не может ни одна спецслужба мира.

Полностью заблокировать этот поток не может ни одна спецслужба мира. Такие сообщения отправляются через две-три страны, концы найти практически невозможно. Этим никто не будет заниматься, потому что это трудоемкое и малоэффективное занятие. К тому же представляете, что будет, если закрыть интернет? — пояснил ветеран «Альфы».

Гончаров уточнил, что Telegram-каналы, которые вербуют потенциальных исполнителей террористических актов, активизировались после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам эксперта, злоумышленники могут легко найти номера телефонов и личные данные.

Найти любой телефон для них легче легкого. Приведу пример: месяц назад наши правоохранительные органы задержали группу людей, которые занимались звонками якобы из банка и отбирали деньги. У преступников было две квартиры, где они организовали такой технический уникум, что правоохранители только рот открыли, — заключил Гончаров.

Психолог Константин Ульяновский ранее рассказал, что вербовка детей для совершения терактов проводится плавно. По его словам, преступники очень редко пишут прямым текстом, хочет ли несовершеннолетний поучаствовать в террористическом акте: они стараются сделать так, чтобы ребенок не успел осознать происходящее.