Тропическая шарлотка с консервированными ананасами: очень сочная начинка

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Традиционная шарлотка надоела? Попробуйте необычный вариант тропической шарлотки с консервированными ананасами — очень сочная начинка и воздушный бисквит покорят ваших близких!

Ингредиенты:

4 яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 банка консервированных ананасов (кольцами);

щепотка ванилина.

Рецепт приготовления:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (5–7 минут). Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите дольки ананасов. Залейте тестом, выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

Секреты идеальной шарлотки:

Слейте сироп с ананасов и промокните их салфеткой.

Добавьте 1 ст. л. ананасового сиропа в тесто для аромата.

Такой пирог можно подавать с шариком ванильного мороженного. Этот тропический вариант классики станет хитом на вашей кухне! Мягкий бисквит в сочетании с сочными ананасами создает неповторимый вкус.

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