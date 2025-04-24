Традиционная шарлотка надоела? Попробуйте необычный вариант тропической шарлотки с консервированными ананасами — очень сочная начинка и воздушный бисквит покорят ваших близких!

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 банка консервированных ананасов (кольцами);
  • щепотка ванилина.

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы (5–7 минут).
  2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте.
  3. Форму смажьте маслом, выложите дольки ананасов.
  4. Залейте тестом, выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

Секреты идеальной шарлотки:

  • Слейте сироп с ананасов и промокните их салфеткой.
  • Добавьте 1 ст. л. ананасового сиропа в тесто для аромата.

Такой пирог можно подавать с шариком ванильного мороженного. Этот тропический вариант классики станет хитом на вашей кухне! Мягкий бисквит в сочетании с сочными ананасами создает неповторимый вкус.

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