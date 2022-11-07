«Тронулись бы рассудком»: Гоблин раскритиковал мечтающую об СССР молодежь Блогер Пучков: мечтающая об СССР молодежь тронулась бы рассудком от дефицита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Мечтающая об СССР молодежь «тронулась бы рассудком» от советского дефицита, заявил российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью актеру Вячеславу Манучарову. Он сравнил жизнь в России и Советском Союзе.

По словам Пучкова, представление молодежи об СССР обусловлено образом страны, являвшейся «царством справедливости и порядка». Гоблин отметил, что современное поколение часто просит рассказать, «как было хорошо» во времена Союза, но, по мнению блогера, в то время все было «по-разному».

Ну что, было лучше? За 10 копеек? Ну, кому-то, наверное, да. А кому-то, наверное, нет. Что касается товарного изобилия, если этих детей отправить туда, то, я думаю, многие рассудком тронулись бы, увидев, на что это было похоже в Советском Союзе и где они живут сейчас, — сказал Пучков.

В качестве примера дефицита товаров блогер привел картошку. По его словам, в советские годы она продавалась «пополам с землей», клубни могли быть морожеными. При этом такой товар стоил 10 копеек за килограмм. В настоящее время, отметил Гоблин, в магазинах продается чистая и более качественная картошка.

Блогер также сравнил свободу слова в СССР и современной России. По его словам, в советские годы, трудясь на заводе, он мог высказать недовольство относительно работы руководству, однако если бы Пучков публично на Красной площади раскритиковал главу страны, то его бы «посадили». Гоблин считает, что сейчас в России противоположная ситуация.

Ты можешь бежать на Красную площадь, выкрикивать матерные оскорбления в адрес руководства страны, и тебе за это ничего не будет. Можешь ли ты на работе открыть рот и сказать что-то начальнику? — задал риторический вопрос переводчик.

По словам Пучкова, «капиталистический начальник» скажет, что лучше работника знает, «как у него устроено и работает», поэтому скажет: «Не нравится — вон дверь, до свидания».

При этом блогер вспомнил о репрессиях в СССР. Гоблин уверен, что говорить о них только в контексте Советского Союза неправильно. По его мнению, это подобно тому, чтобы разговаривать про христианскую религию, но при этом ни о чем, кроме инквизиции, не говорить.

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