https://static.news.ru/photo/2e0eb0f2-26fe-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих сотрудников МВД уволили после инцидента с участием девятиклассников в учениях полиции на территории Новотроицкой средней школы.

В частности, от службы были отстранены начальник ОМВД РФ по Тукаевскому району, врио замначальника полиции ОМВД и старший оперативный дежурный ОМВД.

Ещё пять сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии.

20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса». Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений.

Как ранее писал NEWS.ru, татарстанская прокуратура подвела итоги проверки по факту проведения учений отдела полиции с привлечением школьников в Тукаевском районе.