Троих сотрудников МВД уволили после инцидента с участием девятиклассников в учениях полиции на территории Новотроицкой средней школы.
В частности, от службы были отстранены начальник ОМВД РФ по Тукаевскому району, врио замначальника полиции ОМВД и старший оперативный дежурный ОМВД.
Ещё пять сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии.
20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса». Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений.
Как ранее писал NEWS.ru, татарстанская прокуратура подвела итоги проверки по факту проведения учений отдела полиции с привлечением школьников в Тукаевском районе.
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