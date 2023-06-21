«Троицу» могут законсервировать Реставрационный центр Грабаря допустил консервацию иконы «Святая Троица»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

В отношении иконы «Святая Троица» Андрея Рублева могут начаться реставрационно-консервационные мероприятия, сейчас решается вопрос о необходимости таких мер, сообщил в беседе с ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев. Он подчеркнул, что в ближайшее время ведущие российские специалисты дадут оценку состоянию иконы и выскажутся о необходимости ее консервирования.

Для этого должен собраться расширенный реставрационный совет, на который приглашаются ведущие специалисты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию. Задания могут быть самыми разными — это может быть и создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, включая мониторинг ее сохранности, — отметил он.

По мнению самого Сергеева, в работе с иконой нужно использовать как можно меньше реставрационного вмешательства и оставлять больше автора, а один из способов — это консервация иконы.

Икону «Троица» перевезли в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, ее установили в специальной капсуле, которая обеспечивает необходимый режим влажности. В РПЦ заявили, что икона пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, то есть до дня празднования памяти Сергия Радонежского.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщала, что на реставрацию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева уйдет год. По ее словам, по окончании выставления иконы в храме Христа Спасителя она будет передана для проведения восстановительных работ в центр имени Грабаря. Как только их завершат, икона отправится в музей Троице-Сергиевой лавры.