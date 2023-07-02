Трое туристов нашли способ проучить любителей занимать лежаки Трое британцев построили пирамиду из лежаков и попали на видео

Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Трое туристов из Великобритании придумали способ проучить отдыхающих, которые занимают лежаки у бассейна с помощью полотенец, передает сайт tourprom.ru со ссылкой на британскую прессу. Ночью, пока все спали, британцы соорудили пирамиду из лежаков, сложив полотенца на самый верх. Они сняли весь процесс на видео, ролик стал вирусным в соцсети TikTok.

Когда войны за лежаки переходят на другой уровень. Мы — три отца, и за отпуск нас начало тошнить от пожирателей лежаков, и мы объединились, чтобы отомстить, — подписали видео туристы.

Как пояснил автор ролика, ночью три туриста «ускользнули от службы безопасности отеля» и выстроили пирамиду из лежаков на футбольном поле. Полотенца и другие вещи, которыми другие отдыхающие «зарезервировали» шезлонг с вечера, «мстители» сложили на самый верх пирамиды.

Поутру в бассейне было на удивление тихо, и ранние пробуждения прекратились. Никто был не готов доставать свои вещи с вершины пирамиды, — отметил автор ролика.

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