Трое священников Московской городской епархии заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a3e16e3c-776c-11ea-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализы на COVID-19 у троих священнослужителей Московской епархии дали положительный результат. Об этом сообщил telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

5 апреля у трёх священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат. Контактировавших с указанными священнослужителями просим самоизолироваться и быть внимательными к своему здоровью, — сказано в сообщении.

Коронавирус подтвердился у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

Также симптомы COVID-19 обнаружились ещё у двоих священников, однако диагноз пока не подтвердился.

По последним данным, в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье в Чечне заявили об отсутствии новых случаев COVID-19 за последние три дня.