16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Три человека сгорели заживо в гостевом доме под Псковом

09:59, 21 августа 2021
Три человека сгорели заживо в гостевом доме под Псковом Фото: 60.mchs.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Псковской области по меньшей мере три человека заживо сгорели во время пожара в гостевом доме. Трагедия разыгралась в деревне Подборовье-1, пишет «112».

Как уточняет Telegram-канал, причиной возгорания стало короткое замыкание в сауне. Когда разгорелся огонь, все постояльцы гостевого дома спали в номерах. Судя по опубликованным снимкам, здание выгорело практически дотла.

Одной постоялице удалось спастись, женщину экстренно госпитализировали. Тела погибших ищут под завалами.

Ранее склад с алкогольной продукцией загорелся на Люблинской улице в Москве. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео