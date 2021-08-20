Три человека сгорели заживо в гостевом доме под Псковом

В Псковской области по меньшей мере три человека заживо сгорели во время пожара в гостевом доме. Трагедия разыгралась в деревне Подборовье-1, пишет «112».
Как уточняет Telegram-канал, причиной возгорания стало короткое замыкание в сауне. Когда разгорелся огонь, все постояльцы гостевого дома спали в номерах. Судя по опубликованным снимкам, здание выгорело практически дотла.
Одной постоялице удалось спастись, женщину экстренно госпитализировали. Тела погибших ищут под завалами.
Ранее склад с алкогольной продукцией загорелся на Люблинской улице в Москве. Огонь охватил 200 квадратных метров.