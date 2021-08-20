Три человека сгорели заживо в гостевом доме под Псковом

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Медики выявили в России 21 000 новых случаев COVID-19 за последние сутки в 85 субъектах страны. Из них 8,7% протекали без клинических симптомов недуга. Скончалось от болезни за минувшие 24 часа 797 человек, выздоровели — 20 647 граждан, передаёт оперштаб по борьбе с инфекцией.

За всё время пандемии в РФ зафиксировали 6 726 523 случая COVID-19. Из них 175 282 закончились летальным исходом. Исцелились — 6 004 052, передаёт портал стопкоронавирус.рф. В Москве выявили...