https://static.news.ru/photo/217fa06a-6611-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рассказал подробности о девяти новых случаях заражения в Москве. Среди пациентов трое несовершеннолетних.

Классы школьников были закрыты на карантин ещё 10 марта, сейчас прекращена работа зданий, в которых они учились, говорится в Telegram-канале оперштаба. Заразившиеся взрослые не посещали работу.

Пациенты прилетели в Москву с 6 по 10 марта рейсами «Аэрофлота» из Женевы, Инсбрука, Гренобля, Цюриха и Мюнхена.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.