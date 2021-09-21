«Результат тупо украден»: Навальный оценил итоги выборов

Итоги выборов в Государственную думу стали большим успехом «Умного голосования», заявил оппозиционер Алексей Навальный. Он отметил, что противники действующих властей продемонстрировали, что их большинство. Однако это нельзя назвать победой, потому что результат «тупо украден», написал он в Telegram.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге «Умное голосование» стало триумфом. В качестве подтверждения политик предложил сравнить результаты выборов по одномандатным округам в столице с учётом «фальшивого электронного голосования» (победили кандидаты, поддержанные властями) и без него (в большинстве случаев лидерство было у кандидатов, которых поддержало УмГ).

У нас с вами классическая ситуация матча и табло с объявлениями результата. Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка — побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу, — подчеркнул Навальный, оценивая итоги выборов.

Он разделил победу на выборах в России на три части: большинство голосов избирателей, наблюдение при голосовании («поймать за руку тех, кто захочет украсть голоса») и акции протеста. По его словам, в разные годы оппозиция успешно выставляла наблюдателей и выходила на улицы, но проблемой было большинство голосов.

И ела нас, и мучила тяжёлая мысль: ну да, они подделали, а мы наблюдаем-митингуем-протестуем. Но в общем-то они и без подделки больше нашего набрали. Так вот: больше нет. На табло горит поддельный результат. <...> Мысли «у них всё равно больше» уже нет. Это главный результат. «Мы большинство», «мы здесь власть» с 19 сентября не лозунги, а результат голосования, — отметил политик.

Оппозиционер предложил своим сторонника «поунывать немножко», а потом вспомнить, что «страна у нас одна, где бы мы ни жили географически», а борьба за неё — «не спринт, а долгий тяжёлый марафон».

Когда сможем сделать все три пункта сразу — зависит только от нас. Работать надо. <...> Будем работать. А пока огромное спасибо тем кандидатам, кто бился и бьётся. Всем наблюдателям, — добавил он.

Также он поблагодарил своих соратников и людей, которые воспользовались рекомендациями «Умного голосования».

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

По предварительным результатам голосования по партспискам в стране «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем. Ей проиграла КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым показателем завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме. При этом окончательные итоги выборов будут подведены 24 сентября.