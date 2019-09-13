https://static.news.ru/photo/406de132-d52d-11e9-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области выдано более 350 свидетельств на новое жильё пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко. Выплаты на покупку недвижимости производятся за счёт федерального бюджета.

В настоящее время подготовлено более 3,1 тысячи свидетельств — люди получат их в ближайшее время. Всего из федерального бюджета на восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области, направлено 14,1 миллиарда рублей, — рассказали в пресс-службе.

С заявлением на выдачу свидетельств обратились более 4,5 тысячи из порядка 5,7 тысячи семей, чьё жилье было утрачено, отмечает РИА Новости . Всего в регионе без домов остались свыше 17 тысяч человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате наводнения погибли 25 человек, были подтоплены около 17,4 тысячи домов.

Ранее News.ru писал, что все пострадавшие от паводка под Иркутском студенты будут учиться бесплатно, даже если поступили в вуз на платной основе. Расходы на их обучение возьмёт на себя государство.