Трихолог раскрыла состав шампуня, максимально защищающего волосы зимой Трихолог Курская: шампунь для зимнего ухода должен содержать кератин и алоэ

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Для максимального укрепления и защиты волос зимой необходимо выбирать шампуни, содержащие кератин, экстракт алоэ и гиалуроновую кислоту, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Она подчеркнула, что спасением для тусклых волос станут средства с витамином C. По ее словам, в зимний период лучше отказаться от шампуней с силиконом и парабенами.

Выбирайте шампуни без силикона и парабенов. С точки зрения максимальной защиты и укрепления волос хорошо зарекомендовали себя такие ингредиенты, как кератин, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота. Витамин С станет спасением для тусклых волос. Это антиоксидант, поэтому как бы освежает пряди. Шампуни с витамином С не утяжеляют волосы, при этом хорошо питают их, — добавила Курская.

Собеседница подчеркнула, что кондиционеры или бальзамы для волос стоит выбирать с маслом какао, арганы, макадамии и соевым белком. Трихолог отметила, что данные компоненты активно увлажняют волосы, восстанавливают их структуру и придают им дополнительный блеск.

Ранее врач-дерматолог Анастасия Тихонова назвала низкий иммунитет одной из причин появления перхоти. Специалист подчеркнула, что при состоятельной иммунной системе деятельность бактерий, приводящих к воспалительным процессам, будет угнетаться.