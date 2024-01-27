Трихолог рассказала, как лечится очаговое облысение Трихолог Толстоносова: облысение лечится гормональной терапией

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Очаговая алопеция (локальное выпадение волос) чаще возникает в волосистой части головы, но в более тяжелых случаях может наблюдаться потеря растительности на лице и теле, рассказала «АиФ» трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. Пик такой проблемы приходится на период с 25 до 40 лет и лечится гормональной терапией.

Основное лечение обычно заключается в применении гормональной терапии в виде мазей, локальных инъекций в очаг поражения, а при наиболее тяжелом течении болезни — системной терапии глюкокортикоидами и ингибиторами JAK-киназы. Все эти меры призваны уменьшить воспаление и стимулировать рост волос.

Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что выпадение волос считается нормой, если в течение дня человек теряет в среднем от 50 до 150 волосков. По словам специалиста, зимой это число может стать чуть больше. Поводом для беспокойства должно стать значительное увеличение количества выпадающих волос.

Кроме того, Курская сообщала, что облысение у женщин вызывают аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение всасываемости микроэлементов (витаминов, белков и т. д.). Среди причин медик также назвала последствия инфекций, перенесенных операций и сильный стресс.