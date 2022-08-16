Трихолог рассказала, как часто можно мыть голову Трихолог Галлямова: волосы нужно мыть по степени загрязнения

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Частое мытье головы не наносит волосам никакого вреда, несмотря на распространенный миф, рассказала профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования, трихолог Юлия Галлямова. По ее словам, мыть волосы необходимо по степени загрязнения. Кожное сало у всех вырабатывается индивидуально, поэтому нельзя дать универсальный совет по количеству процедур, рассказала она в беседе с «Народными Новостями».

Поскольку выработка кожного сала у нас нестабильна, зависит от физиологии, а также внешних причин, соответственно, у одного и того же индивидуума мытье головы может быть различным. Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову нет, — объяснила эксперт.

Галлямова подчеркнула, что мытье головы не несет никакого лечебного эффекта, а является гигиенической процедурой, как, например, мытье рук. Необходимо поддерживать чистоту кожи головы, чтобы в волосах не завелось различных паразитов, стафилококков, стрептококков, грибов, заключила трихолог.

Ранее трихолог Пурига назвала опасные последствия использования шампуней от перхоти. Она пояснила, что некоторые из них просто покрывают кожу головы пленкой и не дают никакого полезного эффекта и перхоть возвращается, как только человек перестает пользоваться средством. Более того, средства с высокой концентрацией противогрибкового вещества скорее разрушают микробиом кожи, чем не помогают справиться с проблемой.