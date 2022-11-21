Трихолог раскрыла секреты правильного ухода за волосами Трихолог Терешина: для правильного ухода за волосами одного шампуня недостаточно

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Для правильного ухода за волосами одного шампуня недостаточно, важно после каждого мытья головы пользоваться кондиционером, рассказала «Москве 24» врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина. Однако, в отличие от шампуня, который должен соответствовать типу кожи головы, кондиционер следует выбирать по состоянию стержней волос.

Если волосы жирные, лучше взять увлажняющее средство. Оно будет защищать, но не утяжелять их. Для сухих и ломких волос больше подойдут питательные кондиционеры. Они активнее проникают вглубь стержня и восстанавливают его, — отметила специалист.

Вместо кондиционера дерматолог советует один-два раза в неделю использовать маску: она глубже проникает в волосы и интенсивнее их восстанавливает. После кондиционера или маски можно нанести сыворотку, благодаря высокому содержанию в ней активных веществ волосы станут более гладкими и послушными. Средство можно наносить после каждого мытья и не смывать.

Помимо этого, для тех, кто пользуется термоинструментами для укладки волос, Терешина рекомендует наносить на волосы специальные средства для их защиты.

Для тонких волос больше подойдет продукт в виде спрея. Благодаря легкой текстуре он не утяжелит пряди и поможет дольше сохранить укладку. Для нормальных волос можно использовать крем. Масляные варианты идеальны для сухих и вьющихся локонов, — пояснила она.

Стилист Максим Рокицкий ранее рассказал, что люди с темными, толстыми и плотными волосами седеют раньше, чем светловолосые. Эксперт добавил, что на появление седины также влияют образ жизни, рацион и наследственность. Он подтвердил, что седые волосы могут резко появиться на фоне стресса.