Трихолог раскрыла причины раннего поседения Трихолог Курская: раннее поседение может быть связано со стрессами

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Раннее поседение может возникать из-за различных факторов, среди них стрессы, проблемы со здоровьем и железодефицитная анемия, предупредила врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская. В разговоре с aif.ru она уточнила, что большую роль играет и наследственность: если в семье есть подобная тенденция, то вероятность рано поседеть вырастает. Нормой считается появление седых волос в возрасте 40 лет.

Как уточнила специалист, седые волосы лишаются естественного защитного барьера. Из-за этого они тяжело поддаются укладке, легко повреждаются термоприборами, например феном. Курская советует обратиться за помощью к врачу, чтобы узнать причины появления седых волос и подобрать правильный уход. Рекомендуется делать массаж головы и использовать средства на основе экстракта красного перца.

Курская предупредила, что выдергивать седые волоски не стоит. Такие действия только ускоряют процесс потери меланина. На месте вырванного волоса начнет расти другой, тоже поседевший, но с еще более коротким жизненным циклом.

Профессор просвещения Сергей Гильденскиольд ранее рассказал, что ни один из исследованных способов избавиться от уже появившейся седины не оказался успешен. По его словам, воспрепятствовать изменениям не удалось ни внутренними, ни внешними воздействиями.