Трихолог раскрыла основные причины облысения Трихолог Толстоносова: стрессы могут привести к облысению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К облысению могут привести стрессы, предупредила трихолог Виктория Толстоносова. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что при нервном перенапряжении происходит подавление иммунной системы. Из-за этого повышается уровень кортизола, который провоцирует воспаления и выпадение волос.

Одна из частных причин выпадения волос — стресс, при котором происходит подавление иммунной системы. Поэтому пережитые волнения могут привести к повышению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, провоцирует воспаление, — пояснила трихолог.

Также облысение может быть связано с атрофией волосяных фолликулов. Кроме того, спровоцировать выпадение волос могут некоторые заболевания: анемия, бактериальные или грибковые инфекции, эндокринные патологии. Женщины рискуют столкнуться с послеродовой алопецией. Толстоносова добавила, что часто облысение возникает из-за генетической предрасположенности, дефицита витаминов и минералов, а также из-за скачков гормонов.

Дерматолог Мария Васильева ранее рассказала, что человек может начать терять волосы из-за проблем с щитовидной железой или гормональных изменений. По словам медика, физиологическое выпадение волос происходит ежедневно и связано с циклом их роста.