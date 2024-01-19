Трихолог объяснила, сколько выпавших волос считается нормой Трихолог Курская: в день у человека может выпасть в среднем 50-150 волос

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Выпадение волос считается нормой, если в течение дня человек теряет в среднем от 50 до 150 волосков, рассказала в беседе с aif.ru трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. По ее словам, зимой это число может стать чуть больше. Поводом для беспокойства должно стать значительное увеличение количества выпадающих волос.

Как пояснила специалист, зимой волосы подвергаются перепадам температур от уличного «минуса» до сухого теплого воздуха в помещении. Кроме того, под головными уборами кожа головы нередко потеет. Поэтому количество выпавших волос может стать чуть больше, что не должно являться поводом для волнения.

Эксперт также назвала способ, позволяющий определить, является ли выпадение волос значительным. Перед мытьем головы нужно разделить волосы на несколько прядей и подергать каждую из них. Если в руке остается больше 20 волосков, то это повод для визита к трихологу. Специалист проведет обследования и в случае необходимости назначит лечение.

Ранее врач-дерматолог Анастасия Тихонова назвала низкий иммунитет одной из причин появления перхоти. Специалист подчеркнула, что при состоятельной иммунной системе деятельность бактерий, приводящих к воспалительным процессам, будет угнетаться.