Трихолог объяснила, почему нельзя мыть голову гелем для душа Трихолог Тихонова: гель для душа приведет к жирному блеску волос

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Использование геля для душа вместо шампуня приведет к тому, что волосы будут быстрее загрязняться и приобретут жирный блеск, предупредила врач-трихолог Анастасия Тихонова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что жидкое мыло или гели, если использовать их для мытья головы, создают пленку на поверхности волосяного стержня.

Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают пленку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются, — пояснила врач.

Кроме того, использование этих средств может вызвать сухость кожи головы, зуд и перхоть. Трихолог подчеркнула, что при зуде человек начинает расчесывать кожу. Это чревато развитием бактериальной инфекции.

Пересушенная поврежденная кожа <...> создаст негативное окружение для такого крошечного, но немаловажного органа, как волосяной фолликул. При длительном губительном уходе он может уйти в фазу покоя, что будет причиной преждевременного выпадения волос, — заключила врач.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее предупредила, что челлендж под названием «тренировка волос», подразумевающий мытье головы не чаще одного-двух раз в месяц, на самом деле лишь ухудшит состояние волос. По ее словам, отсутствие гигиены может привести к выпадению волос.