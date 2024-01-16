Трихолог назвала способы избавления от перхоти Трихолог Федорова посоветовала использовать пилинг для борьбы с перхотью

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Чтобы избавиться от перхоти, следует добавить в домашний уход пилинг, посоветовала врач-трихолог Анастасия Федорова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что это позволит устранить шелушение кожи головы. По ее словам, к появлению перхоти может привести смена шампуня.

Пересмотрите свой домашний уход. Не меняли ли шампунь? Смена ухода может привести к появлению или усилению шелушения. Добавьте в домашний уход пилинги кожи головы — они прекрасно устраняют шелушение. Подобрать пилинг вам поможет врач-трихолог, — пояснила Федорова.

Важно пересмотреть свой рацион питания. Проблема часто возникает из-за переизбытка быстрых углеводов. Врач предупредила, что перхоть может появиться из-за молока животного происхождения, шоколада, острых, жирных и жареных блюд. Лучше всего включить в рацион овощи и фрукты. Достаточное количество клетчатки уменьшит шелушение на 40%, отметила специалист. Справиться с перхотью поможет питьевой режим. Нужно выпивать не менее 1,5 л чистой воды в день и сократить количество употребляемого кофе.

Стресс — очень мощный провокатор перхоти. Поэтому по возможности старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Также можно внедрить в свою жизнь практики стресс-менеджмента — дыхательные практики, физические нагрузки, йогу, растяжку, — заключила Федорова.

Дерматолог Анастасия Тихонова ранее рассказала, что к появлению перхоти может привести низкий иммунитет. По ее словам, при состоятельной иммунной системе деятельность бактерий, приводящих к воспалительным процессам, будет угнетаться.