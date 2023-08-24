Трихолог назвала причины перхоти как самостоятельной проблемы Трихолог Жовтан: перхоть появляется из-за нарушения работы сальных желез

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Перхоть в виде самостоятельной проблемы, а не симптома другого заболевания, начинает беспокоить на фоне активной работы сальных желез, из-за чего условно патогенная микрофлора кожи головы быстро размножается, рассказала NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. Медик добавила, что данный процесс провоцирует воспаление в устьях сально-волосяного фолликула.

Болеют одинаково часто и мужчины, и женщины. Начинается все, чаще всего, в подростковом возрасте. Так как одной из причин этой проблемы является активная работа сальных желез, то и дополнительной жалобой становится быстрая сальность волос и необходимость частого мытья. Условно патогенная микрофлора кожи головы в благоприятных условиях начинает активно размножаться, создавая воспалительный процесс в устьях сально-волосяного фолликула, — подчеркнула Жовтан.

Врач отметила, что перхоть, как самостоятельное заболевание, называется себорейным дерматитом и является частой жалобой пациентов трихологов.

Перхоть может быть акцентирована лишь в некоторых участках, например зоне линии роста волос на лбу, висках или только на затылке в виде округлых пятен ,которые могут сливаться в причудливые формы. Шелушение может затронуть и всю волосистую часть, вовлекая зону ушных проходов, бровей и крыльев носа. Зачастую такая жалоба сопровождается не только эстетическим дискомфортом, но и зудом кожи, — рассказала Жовтан.

Собеседница добавила, что заболевание может протекать волнообразно, с периодами обострения и отступления дискомфортных ощущений без видимых на то причин.

Первым шагом является использование на протяжении длительного периода антисеборейных шампуней. Его активные компоненты нормализуют микрофлору кожи головы, устраняют излишнюю выработку кожного сала, оказывают противовоспалительное действие. Частота мытья соответствует эстетическому запросу и может проводиться ежедневно, — заявила Жовтан.

По ее словам, лечение необходимо вести под контролем врача.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что частое использование шампуней от перхоти может только усугубить соответствующую проблему. По ее словам, такие средства можно использовать по назначению врача в течение 10–14 дней. Если нет обострения, то шампунем с антимикотическими компонентами рекомендуется мыть голову не чаще раза в неделю. В противном случае будет нарушен баланс кожи, добавила эксперт.

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер в свою очередь рассказала о пользе солода для волос. По ее словам, компонент содержит витамины B, A и Е, а также полифенолы и минералы. Напиток на основе солода можно использовать в качестве маски или укладочного средства при моделировании прически.