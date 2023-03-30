Трихолог назвала причины электризации волос Трихолог Егорова назвала сухость волос причиной их электризации

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Электризация волос происходит из-за их сухости и тонкости, считает врач-трихолог Татьяна Егорова. В беседе с aif.ru она отметила, что чешуйки волос неплотно прилегают друг к другу, из-за чего в их пустотах образовывается заряд. Специалист отметила, что чаще всего такое происходит в период ношения шапок и при использовании расчесок из пластмассы.

Волосы обычно электризуются, когда они тонкие и сухие. Их чешуйки неплотно прилегают друг к другу, в создавшихся пустотах накапливается заряд — чаще всего это происходит в период активного ношения шапок или при использовании некоторых видов расчесок, — пояснила врач.

По словам трихолога, из-за электризации волос повреждается их мембрана, что вредно для здоровья прядей. Врач рекомендует выбрать качественную расческу, обратившись к специалисту, сменить головной убор и обеспечить качественный уход за волосами. Снизить пересушенность волоса и дать ему дополнительное питание можно при помощи увлажняющих сывороток.

Трихолог Нагайцева ранее посоветовала добавить в рацион печень, язык, почки и костный бульон для здоровья волос. По ее словам, проблемы с волосами часто возникают по причине неправильного питания, в частности из-за недостаточного количества клетчатки.