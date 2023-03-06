Трихолог назвала лучший материал для расчески Трихолог Галлямова назвала силикон лучшим материалом для расчески

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Силикон является лучшим материалом для изготовления расчесок и их использования, заявила NEWS.ru дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. По ее словам, деревянные расчески быстро делают заусенцы и могут травмировать волосы, а расчески из некачественного пластика электризуют их.

Поэтому сейчас лучший вариант — силиконовые расчески. Они в приоритете, — подчеркнула эксперт.

Ранее Галлямова заявила, что в случае выпадения волос на нервной почве нужно снизить уровень стресса физическими нагрузками. По ее словам, сохранить шевелюру могут помочь расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова, а также нормализация сна. При обильном же выпадении волос можно накладывать различные раздражающие маски, например с красным перцем в составе.

В свою очередь, стилист-колорист Алина Чеченова рекомендовала увлажнять и питать волосы с помощью кондиционеров, несмываемого ухода и масок, чтобы избежать электризации волос зимой. Также она посоветовала сушить волосы естественным путем и не злоупотреблять феном. Эксперт порекомендовала наносить увлажняющий уход на волосы сразу после мытья, а перед каждой укладкой использовать термозащитное средство. Также следует отказаться от средств, которые содержат спирт, выбирать расчески с более редкими зубчиками и носить шапки из кашемира и шерсти с хлопком.