Трихолог нашла связь между COVID-19 и облысением Трихолог Толстоносова: коронавирус может усилить облысение при «плохой» генетике

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У людей с «плохой» генетикой процесс выпадения волос может усилиться на фоне вирусных заболеваний, в частности, COVID-19, рассказала в беседе с изданием «Страсти» трихолог Виктория Толстоносова. По ее словам, нарушение обменных процессов в результате болезни приводит к ухудшению питания и кровоснабжения волосяных луковиц.

Как пояснила специалист, коронавирус повреждает эндотелиальные клетки кровеносных сосудов, от чего происходит воспаление и повреждение сосудистой стенки. В результате волосяной фолликул начинает испытывать недостаток питательных веществ, и волос выпадает.

Кроме того, по словам эксперта, острая фаза коронавирусной инфекции серьезно повышает нагрузки на иммунную систему, которая зачастую дает неадекватный ответ, в результате чего развиваются такие аутоиммунные патологии, как псориаз и системная красная волчанка, которые также сопровождаются стремительным выпадением волос.

При генетической предрасположенности к облысению выпадение волос также может проявиться на фоне эндокринных нарушений, вызванных коронавирусом. Так, нередко возникает дисбаланс женских и мужских половых гормонов, что приводит к сосудистым спазмам и ухудшению кровоснабжения волосяных луковиц. В результате волосы истончаются, становятся сухими, ломкими и выпадают.

Ранее трихолог кандидат медицинских наук Анастасия Курская рассказала, что выпадение волос считается нормой, если в течение дня человек теряет в среднем от 50 до 150 волосков. По словам специалиста, зимой это число может стать чуть больше. Поводом для беспокойства должно стать значительное увеличение количества выпадающих волос.