Трихолог дала советы, как правильно сушить волосы Трихолог Курская посоветовала держать голову прямо при сушке волос

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Во время сушки волос следует держать голову прямо или наклонить ее в сторону, посоветовала врач-трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что это сократит напряжение на волосы и кожу голову. Кроме того, при использовании фена лучше выставлять минимальную температуру и использовать термозащитные средства.

Для предотвращения возможных повреждений волос и кожи головы рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонив голову в сторону. Это позволяет сократить напряжение на волосы и кожу, а также обеспечивает более естественный процесс сушки, — пояснила трихолог.

Врач также посоветовала располагать струю воздуха ближе к корням волос. После мытья головы нужно обернуть волосы полотенцем и промокнуть. При этом растирать их не надо, это приводит к ломкости. Курская предупредила, что с «тюрбаном» из полотенца на голове не стоит ходить долго, чтобы не повреждать волосы.

Трихолог Эльвира Дорош ранее предупредила, что чаще всего волосы начинают выпадать из-за генетической предрасположенности или гормонального влияния. По ее словам, избыточное количество гормонов может негативно отразиться на состоянии волосяных фолликулов.