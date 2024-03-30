Удары по Белгороду и жилым домам под Курском: как ВСУ атакуют РФ 30 марта

Фото: МО Украины

С вечера 29 марта и в ночь на 30 марта Минобороны России трижды сообщало о пресечении попыток ВСУ атаковать объекты на территории РФ. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что часть школьников региона переведут на дистанционное обучение до конца года. Подробности — в материале NEWS.ru.

Гладков раскрыл детали решения по белгородским школам

Учащиеся школ Белгорода, Яковлевского городского округа и приграничных муниципалитетов Белгородской области переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Он отметил, что на всех остальных территориях региона сохранится очное обучение в школах. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Самое главное — дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение», — написал Гладков.

Он добавил, что дистанционное обучение является очень важным дополнением как для школьников, так и для учителей. Гладков признал, что на сегодняшний день в 30-километровой зоне от госграницы невозможно проводить занятия в кружках и секциях.

Сколько атак ВСУ пережила Белгородская область в ночь на 30 марта

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что это произошло примерно в 20:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны РФ в ночь на 30 марта сообщило о пресечении еще двух попыток ВСУ нанести удар по объектам на территории Белгородской области. По данным ведомства, атаки были предотвращены в 07:30 и 08:00 мск. В МО РФ добавили, что за полчаса над субъектом сбили два БПЛА ВСУ.

Фото: МО РФ

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Курской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. <...> Повреждены четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы», — написал Старовойт.

Глава Курской области добавил, что при обстреле обошлось без пострадавших. Он опубликовал фото, на которых видны поврежденные постройки. Старовойт также пообещал оказать помощь в восстановлении всем владельцам пострадавшего имущества.

Фото: t.me/gubernator_46

В Госдуме вспомнили угрозы Зеленского перед терактом в «Крокусе»

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал россиянам в своем Telegram-канале ровно за 10 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, политик писал об «ответных потерях», которые почувствуют все россияне.

«Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в „Крокусе“. Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта — ровно за 10 дней до теракта — в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России», — отметил Шеремет.

Депутат признался, что расценивает подобные заявления Зеленского как анонс террористического акта. Следком тем временем уже установил, что исполнителям атаки на «Крокус» приходили денежные средства с территории Украины.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

В ДНР подсчитали количество обстрелов ВСУ за сутки

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию ДНР. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«21 факт вооруженных атак ВСУ зафиксирован представительством ДНР СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Повреждено пять жилых домостроений, один объект гражданской инфраструктуры. Всего выпущено 59 единиц различных боеприпасов», — говорится в Telegram-канале организации.

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