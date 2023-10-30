Три тысячи Хиросим: как Хрущев взорвал самую мощную ядерную бомбу в истории

Фото: Борис Клипиницер /ИТАР-ТАСС

25-тонная термоядерная бомба, мощность которой 50 мегатонн, в Музее ядерного оружия

В 1961 году Никита Хрущев объявил о выходе Москвы из моратория по ядерным испытаниям. В сентябре советский руководитель предупредил США о планах СССР испытать бомбу такой силы, какой мир еще не видел. К этому моменту обе сверхдержавы уже 10 лет участвовали в «термоядерном забеге» — с каждым годом росла мощь взрываемых водородных зарядов. Взрыв мегатонной бомбы на Новой Земле подвел итог этому соревнованию. Штаты решили пойти на деэскалацию и в 1963 году подписали совместно с Советами и Великобританией договор о запрете ядерных испытаний в воде, воздухе и на земле.

Как шла ядерная гонка между СССР и США в 1950-е

В начале 1950-х ядерный баланс складывался не в пользу СССР. У Штатов было 640 зарядов, а у Союза — 25. К 1955 году Вашингтон обладал сотнями стратегических бомбардировщиков В-36 и В-52, приспособленных для доставки атомных бомб на тысячи километров, а Москва могла этому противопоставить только ракеты среднего радиуса действия. В 1954 году американцы взорвали водородную бомбу «Касл Браво» мощностью 15 мегатонн. Первая советская водородная бомба РДС-6с, взорванная в 1952 году, имела мощность «всего» 400 килотонн.

В Москве решили, оглядываясь на американские испытания, готовить более мощное оружие — до 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Первый вариант мега-бомбы проектировался с конца 1955 года по февраль 1957 года на Урале. Изделие должно было иметь восемь метров в длину, диаметр два метра и весить 26 тонн. Из всех советских бомбардировщиков единственным, который поднял бы такую боевую нагрузку, был Ту-95. Однако его пришлось сильно модернизировать, и в итоге получился новый самолет Ту-95-202.

Летные испытания нового судна, а также учения по сбросу макета боевой нагрузки шли два года на крымских полигонах. К 1958 году в СССР были готовы начать проектирование и сборку водородной бомбы. Но между двумя сверхдержавами наметилось внезапное потепление. В итоге Ту-95-202 перевели в разряд учебных, а в 1960 году решили сдать в утиль.

Фото: РИА Новости Первая атомная бомба РДС-1 (1949)

Что ускорило создание новой бомбы

Ситуация поменялась в августе 1961 года, когда начался «берлинский кризис», спровоцированный строительством стены в столице Германии между советским и западным секторами. Никита Хрущев требовал демонстрации военной мощи СССР: «Мы не можем сказать вслух, что ведем политику с позиции силы, но это должно быть так». Во время одного из совещаний с создателями первых ядерных бомб глава КПСС заявил: «Пусть это изделие висит над капиталистами, как дамоклов меч».

К сентябрю 1961 года бомба была почти готова, была разработана и система испытаний. Оставалось только создать на архипелаге Новая Земля необходимую инфраструктуру и разместить измерительную аппаратуру.

Хрущев, находясь в приподнятом настроении, рассказал об этом одному американскому политику, с которым встречался в Кремле. Тот поделился историей с прессой. В сентябре The New York Times выпустила об этом публикацию, а вскоре в Лондоне и Вашингтоне сторонники ядерного разоружения провели несколько многотысячных демонстраций с осуждением СССР и планируемого ядерного испытания 100-мегатонной бомбы.

Однако к тому моменту научное руководство проекта во главе с академиком Андреем Сахаровым решило уменьшить мощность заряда до 50 мегатонн. Ученые опасались, что воздушный взрыв 100-мегатонной термоядерной бомбы приведет к неконтролируемой цепной реакции атмосферного водорода. Теоретически, как тогда считали, это могло привести к выжиганию земного кислорода и гибели всего живого.

Хрущева об этом известили заранее, и 17 октября на XXII съезде КПСС он объявил: «Очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью в 50 млн тонн тротила. Мы говорили, что имеем бомбу в 100 млн тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если взорвем ее даже в самых отдаленных местах, то и тогда можем окна у себя выбить. Поэтому мы пока воздержимся и не будем взрывать эту бомбу. Но, взорвав 50-миллионную бомбу, мы тем самым испытаем устройство и для взрыва 100-миллионной бомбы. Однако, как говорили прежде, дай бог, чтобы эти бомбы нам никогда не пришлось взрывать ни над какой территорией».

Фото: РИА Новости I-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (стоит), председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев (в первом ряду второй слева)

Как произошел взрыв ярче тысяч Хиросим

Перед тем как взорвать 50-мегатонную бомбу, в Москве решили устроить последний тестовый прогон самолета, автоматики сброса и других систем. В начале октября над полигоном провели воздушный подрыв ядерной боеголовки мощью четыре мегатонны. Все системы отработали штатно.

Само 50-мегатонное оружие доставили на аэродром Оленья на Кольском полуострове из Арзамаса-16. Специальные литерные поезда делали несколько крюков, чтобы запутать иностранную разведку. Для установки бомбы на Ту-95 под ним вырыли котлован, потому что без него нагрузка не подвешивалась к фюзеляжу. Утром 30 октября 1961 года экипаж под управлением Андрея Дурновцева вылетел к месту испытания.

Бомбу сбросили примерно в 11:30 с высоты в 11,5 километра, и через 189 секунд на высоте 4200 метров над землей произошло срабатывание водородного заряда. Последовала ослепительная вспышка, длившаяся около минуты. Ядерный гриб вырос до 67 километров в высоту и 20 километров в диаметре. Сейсмическая волна от взрыва три раза обогнула земной шар. Мощность взрыва оказалась в 3333 раза больше, чем в Хиросиме.

«Нижняя часть ядерного шара не доставала поверхности, но из-за гор в районе Маточкина Шара мы увидели огромный черный столб, поднимавшийся вверх, как бы пытаясь соединиться с огненными шаром, расстояние с которым заметно увеличивалось. Ядерное облако при своем подъеме разрывалось на части воздушными потоками. Мы почувствовали слабые колебания земли под своими ногами, чего раньше почти не замечали. Я услышал громоподобные мощные звуки от самого взрыва, а затем и отраженные продолжительные звуки от новоземельских гор. Все это походило на артиллерийскую канонаду из гаубичных орудий, расположенных рядом с нами, или на серию взрывов крупных авиационных бомб», — вспоминал начальник испытательного полигона на Новой Земле в 1959–1963 годах Гавриил Кудрявцев.

Как рассказывал один из участников испытания, интенсивность света была такой, что пришлось надеть темные очки: «Земля содрогнулась под нами, а в лицо ударил тугой, крепкий, как удар хлыста, звук раскатистого взрыва. От толчка ударной волны трудно было устоять на ногах».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

«В радиусе 50 километров от эпицентра все горело, хотя перед взрывом здесь лежал снег высотой в человеческий рост. Зрелище было ужасным. Если существует ад, то он должен выглядеть именно так. Земля горела, а скалы дымились, так как были раскалены еще и через несколько часов после взрыва», — рассказывал участник испытаний Юрий Лысенко.

Что произошло с экипажем самолета, сбросившего бомбу

Экипаж бомбардировщика в момент взрыва находился от эпицентра на расстоянии в 39 километров, а самолет-лаборатория — в 55. Машины начали терять высоту. В бомбардировщике трое из членов экипажа потеряли сознание. В салоне горела пыль и было, по описаниям участников полета, нестерпимо жарко. Вся светоотражающая краска на фюзеляже сгорела. Самолет ощутимо трясло. Несмотря на все проблемы, пилот бомбардировщика Андрей Дурновцев успешно посадил судно. За это он, его штурман и капитан самолета-лаборатории стали Героями Советского Союза. Остальные члены экипажа получали ордена Ленина, Октябрьской Революции и Красной Звезды.

Как взрыв отозвался в политике

Испытания 30 октября 1961 года продемонстрировали военно-технические возможности СССР. И хотя в США считали, что это больше политическая акция, взрыв заставил Вашингтон провести переоценку своих военных планов. Так, Штатам пришлось полностью отказаться от планов военной интервенции в СССР. Хотя в Пентагоне продолжали рисовать на картах стрелочки вторжения, относились к этому как к последнему доводу.

Политикам стало понятно, что взаимный обмен ядерными ударами похоронит не только две сверхдержавы, но и весь мир. И хотя после этого пришлось пройти через Карибский кризис, он стал последней чертой, после которой Москва и Вашингтон в 1963 году подписали договор о запрете ядерных испытаний в воздухе, воде и на земле.

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