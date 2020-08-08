Три столичные промзоны преобразуют в бизнес-центры и места отдыха

https://static.news.ru/photo/61d30852-dad6-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Столичные власти проведут реорганизацию трёх участков промзон на севере и юго-востоке Москвы. На них будет создана инфраструктура для бизнеса и отдыха.

Работы будут проводиться в рамках комплексного развития территорий. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реализация проектов позволит преобразить невостребованные пространства и создать на их месте современную городскую среду.

На территории в Коровино и Капотне появятся бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита. В общей сложности будет создано порядка семи тысяч новых рабочих мест.

Чиновник добавил, что работы по реорганизации промзон будут проводиться за счёт инвестора, который планирует вложить в них 24,6 млрд рублей, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на деньги инвесторов будут построены девять промышленных предприятий. Самое крупное из них появится на юге столицы. Его общая площадь составит 32,7 тысячи квадратных метров. Строительство планируют закончить к 2027 году.