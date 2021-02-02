Три станции метро закрыты в Москве по требованию полиции

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Мосметро сообщило, что на вход и выход закрыты станции метро «Охотный ряд», «Александровский сад» и «Площадь Революции», поезда следуют через них без остановок.

По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции», — говорится в сообщении Мосметро.

Полицейские кричат в громкоговорители, что на Манежную площадь не будут пускать даже прессу.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условного осуждённого по делу «Ив Роше». После приговора штаб Навального в Москве объявил о проведении в центре города акции.

Как писал NEWS.ru, адвокат оппозиционера Алексея Навального заявил, что защита обжалует отмену условного срока и его замену на реальный в 3,5 года колонии. На приговор Навальному отреагировал бывший теннисист Евгений Кафельников. Он признался, что ему стыдно за то, что происходит сегодня в России. Отпустить Навального призвал глава МИД Великобритании Доменик Рааб.