Три россиянина спрыгнут с 10 км на Северный полюс. Кто они и зачем рискуют

В начале апреля трое россиян попытаются установить новый мировой рекорд. Они намерены совершить стратосферный прыжок с парашютом с высоты более 10 тысяч метров на станцию Барнео на Северном полюсе. В проекте примут участие Герой РФ летчик-космонавт Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. Чем уникален этот прыжок, как образовалась команда стратонавтов и что о ней известно — в материале NEWS.ru.

Как будет проходить прыжок

По плану прыжок состоится в промежутке с 2 по 5 апреля, рассказал Корниенко на пресс-конференции 28 марта. Точная дата будет зависеть от погоды.

«30 марта мы улетаем в Мурманск. И с 2 по 5 апреля по графику, если позволит погода, за Россией будет очередной рекорд. Не за нами, за Россией. Это чисто патриотический проект. У нас даже парашюты сделаны в цветах российского флага, я специально их заказал», — пояснил Корниенко.

Предполагается, что парашютисты прыгнут с Ил-76 на высоте более 10 тысяч метров и приземлятся на полярной станции Барнео. Это единственный в мире поселок, расположенный на гигантской льдине, дрейфующей в 100–110 километрах от Северного полюса.

«С таких высот мы прыгали, не раз. В основном это спецназ и некоторые энтузиасты. Но уникальность нашего проекта в том, что это будет географическая точка Северного полюса. Туда еще не прыгали. Там наиболее тонкая атмосфера. Несколько лет назад наш спецназ ВДВ прыгал на Землю Франца-Иосифа — тоже с „десятки“», — сказал Корниенко.

Как образовалась группа стратонавтов

Корниенко отметил, что специальный отбор кандидатов для прыжка не проводился. Это, уточнил он, «задумка двух энтузиастов».

«Как такового отбора не было. Это была задумка двух энтузиастов: моя и Саши Лынника. Он летчик-инструктор, альпинист, поэт, музыкант, очень многогранный человек. Собственно, на этом мы с ним и сошлись, дружим уже давно», — рассказал Корниенко.

Он отметил, что Ефремов присоединился к команде позднее — на второй трети реализации проекта. По словам Корниенко, он очень нужный в команде человек, он много сделал, чтобы прыжок состоялся.

«Мы все, как говорится, небонутые. У нас одни интересы, одни устремления. На этом и сошлись», — подчеркнул Корниенко.

Что известно о Михаиле Корниенко

Корниенко родился 15 апреля 1960 года в Сызрани Самарской области. Его отец — военный пилот-вертолетчик Борис Корниенко. Он участвовал в работах по поиску и эвакуации советских космонавтов Германа Титова и Валентины Терешковой после их возвращения на Землю. Борис Корниенко погиб при испытании вертолета Ми-6. Тогда его сыну Михаилу было пять лет.

После окончания школы Михаил Корниенко служил в Воздушно-десантных войсках в азербайджанском городе Кировабаде (ныне Гянджа). Демобилизовавшись, он шесть лет работал в московской полиции и параллельно учился на инженера-механика по ракетостроению в МАИ.

С 1986 года Корниенко работал инженером в Москве и на космодроме Байконур. 24 февраля 1998-го его отобрали в отряд космонавтов РКК «Энергия». Спустя год он получил квалификацию космонавта-испытателя.

Корниенко впервые полетел в космос в 2010 году в качестве бортинженера. Тогда же он совершил выход в открытый космос, который длился шесть часов и 42 минуты.

Корниенко рассказал, что всегда брал с собой в полеты талисман.

«В этот раз, на прыжок на Северный полюс, возьму то же самое, что я брал с собой в космос, — сердечко от жены», — рассказал он NEWS.ru.

Второй полет Корниенко в космос в 2015 году продолжался 340 суток. Он провел в открытом космосе пять часов и 34 минуты.

Корниенко заявил, что у него много увлечений. Он занимается альпинизмом — в 2007 году совершил восхождение на вулкан Килиманджаро, после чего поднимался на вершины Эльбруса, Арарата, Монблана, Охос-дель-Саладо и Аконкагуа. В возрасте 60 лет экс-космонавт получил лицензию частного пилота самолетов и вертолетов.

Корниенко рассказал, что, несмотря на долгую и опасную карьеру, он испытывает страх перед каждым новым полетом или прыжком. Это полезное чувство, подчеркнул он.

«Страх, стресс должны быть, это нормально и естественно. Более того, парашютист, который потерял страх, не жилец. Полтора года назад я потерял страх, прыгнул в ненужную погоду и повредил позвоночник. Страх должен быть, он помогает сконцентрироваться и не наделать ошибок», — сказал экс-космонавт.

Страх за Корниенко испытывает и его семья, признался он NEWS.ru. Каждый раз он «потихоньку продавливает» идею очередного полета, восхождения или прыжка с парашютом и успокаивает близких. То же самое происходит перед предстоящим прыжком.

«Сначала, конечно, у жены вообще не было энтузиазма. Его и сейчас нет. Если честно, сначала она сомневалась, что я все это сделаю. Но потом, когда увидела, что проект движется и близок к завершению, что у нас есть деньги и собралась команда, она, конечно, пришла в некоторое отчаяние, но в конце концов смирилась с этим делом, поняла, что бесполезно спорить», — подчеркнул Корниенко.

Он добавил, что для него всегда очень важно знать, что семья поддерживает его и ждет.

«Это здорово, тыл должен быть. Я должен понимать, что моя семья меня поддерживает и ждет внизу», — сказал он.

По словам Корниенко, члены команды также поддерживают друг друга. Внутри коллектива нет никакого соперничества, потому что у всех одна цель, отметил он.

«У нас одна цель, нам не из-за чего соперничать. Что касается моей предыдущей космической деятельности, когда мы летали на МКС, там экипажи были со всего света. Это и канадцы, и американцы, и европейцы, и русские. Я тоже там не замечал соперничества, потому что, как говорят американцы, we are all in the same boat — мы все в одной лодке», — сказал Корниенко.

Чем знаменит Александр Лынник

Второй стратонавт, который совершит прыжок на Барнео, — Лынник. Он родился 2 января 1960 года в селе Языково Благоварского района БАССР (ныне Республика Башкортостан).

Лынник живет и работает в Уфе. Он — пилот-инструктор местной летной школы. Кроме того, Лынник занимается альпинизмом. Он дважды совершал восхождение на Эльбрус.

«Увлекаюсь альпинизмом, дайвингом, парашютным спортом, горнолыжным фристайлом. Это такой образ жизни — экстремальные увлечения, экстремальная работа», — рассказал он NEWS.ru.

Лынник — помощник председателя Федерации космонавтики РФ по Республике Башкортостан, действительный член Русского географического общества, член Федерации парашютного спорта России.

Несмотря на все эти достижения, многие знают Лынника как барда. С 1994 года он выпустил несколько сольных альбомов, часто выступает на концертах. Он исполняет не только свои песни, но и других бардов, например, «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого. Кроме того, Лынник имеет звание «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан».

Лынник отметил, что выбрал свой путь еще в детстве. Мальчиком он взахлеб читал книги об авиации, космонавтике, а также об экспедициях. Лынник рассказал, что его любимая книга — «Два капитана» Вениамина Каверина. Это история о летчике-полярнике, который в детстве дал клятву «бороться и искать, найти и не сдаваться» и следовал ей всю жизнь.

«Я ведь еще помню время, когда Гагарин был жив. Я его видел на экранах телевизоров. Когда он погиб, это такая трагедия была для меня. Школа еще сыграла свою роль. Тогда у нее была воспитательная функция. Тогда была идея, что молодежь должна стремиться к подвигам ради своей страны, должна иметь чувство Родины. Это для меня не пустые слова», — отметил Лынник.

По его словам, прыжок на точку, близкую к земной оси, будет для него не первым. В 2013 году Лынник совершил парашютный прыжок на дрейфующую льдину Северного полюса с высоты около 2,5 километра. Сейчас, отметил летчик-инструктор, задача сложнее.

«Я обязательно возьму с собой фотографию внучки и семьи. И еще кое-что, но это секрет. К тому же у меня есть парашютный талисман — специальная шпилька на гайтане (плетеном шнурке. — NEWS.ru). И у меня есть молитва, обращенная к самым чистым и светлым чувствам. Я ее возьму с собой и прочитаю там. После прыжка сразу позвоню домой жене и скажу, что все нормально», — подчеркнул Лынник.

Он добавил, что рад, что прыжок все же состоится. По словам Лынника, многие говорили стратонавтам, что деньги, потраченные на установление нового рекорда, могли бы пойти на другие, более важные вещи.

«Нам говорили, зачем это все, такие деньги. Я понимаю, можно строить школы, больницы, но, если направить все деньги туда, тогда не было бы ни Гагарина, ни Леонова», — заключил Лынник.

Кто такой Денис Ефремов

Третий участник команды — Ефремов, самый молодой из стратонавтов. Он родился 23 февраля 1982 года в Москве. Окончил факультет мировой экономики в Российском государственном гуманитарном университете. Ефремов начал работать с 16 лет.

В разное время он был системным администратором, интегратором, фотографом, инструктором, программистом, специалистом по электронным платежным системам, а также финансовым директором. Ефремов даже работал спасателем в Поисково-спасательном отряде № 1 МЧС России. Помимо своей основной деятельности, он занимался изготовлением и запуском стратостатов, а также беспилотных летательных аппаратов.

«Я уже больше 10 лет занимаюсь стратосферными проектами, но в основном это беспилотные проекты. Мы запускаем БПЛА на высоту 1,5–3 километра, проводим испытания техники, делаем оборудование для образовательных целей. У меня более 200 запусков БПЛА в стратосферу», — рассказал Ефремов в разговоре с NEWS.ru.

В команде, которая совершит прыжок на Барнео, Ефремову отведена роль инженера. Во время полета он будет следить за работой техники и всеми показателями. Кроме того, Ефремов заведует камерами, которые зафиксируют новый мировой рекорд.

«Кроме того, еще одна из моих задач — развернуть сервер на Северном полюсе и обеспечить связь через спутник, который мы вывели на орбиту Земли полгода назад», — отметил он.

Ефремов отметил, что тщательно готовился к полету. Он не только тренировался, но и учился расслабляться. По словам Ефремова, это очень важный навык для стратонавта.

«Дело в том, что, поднимаясь в стратосферу, мы переходим на дыхание чистым кислородом. Мы должны „вымыть“ весь азот из крови. В этот момент нужно максимально расслабиться», — сказал участник проекта.

Чтобы получить такой навык, Ефремов тренировался в Москве, «поднимался» на 10 километров в барокамере, а также обучился на фридайвера. Ему рассказывали на курсах, как плавно задерживать дыхание и контролировать расслабление всего организма.

«Кажется, что нужно заниматься физкультурой, но нет, нужно учиться расслабляться. То же самое с прыжками. Здесь, наверное, одна из самых главных задач — это моральная устойчивость. В случае возникновения экстренной ситуации нельзя запаниковать, нужно принять наиболее адекватные, правильные решения», — отметил Ефремов.

При подготовке к прыжку на Северный полюс он консультировался с друзьями, которые уже были в подобных климатических условиях. Ефремов рассказал, как позвонил коллеге, с которым работал в московской пожарной части.

«Он уже летал на Антарктиду и сейчас находится там. Это его третья поездка. Он посоветовал мне, как одеваться, как себя вести. Потом вдруг выяснилось, что он полетит из Антарктиды в Арктику нас встречать. Вот это совпадение», — подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что дома его будут ждать жена и дочь. По словам Ефремова, супруга тяжело переживает его авантюры, но полностью его поддерживает.

«Я не считаю прыжок каким-то геройским. А жену считаю героем. Она терпит меня и поддерживает в этом проекте. Я понимаю, вижу, что ей тяжело. Я очень благодарен ей за поддержку», — заключил Ефремов.

