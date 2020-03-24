https://static.news.ru/photo/df7d0e16-6ded-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Минобрнауки сообщило о распространении коронавируса среди российских студентов. Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов.

Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС. В настоящий момент они доставлены в медицинские учреждения. В ведомстве не назвали университеты, в которых обучаются пациенты.

Студентов и работников вузов, контактировавших с заболевшими, изолировали. Учащиеся находятся в специальных комнатах общежитий с доставкой еды, сотрудники — дома, у них взяли мазки на коронавирус.

В министерстве отметили, что более 300 тысяч студентов уехали из общежитий после перехода на дистанционное обучение. Для остальных ввели особые правила пропускного режима, усилили санитарную обработку помещений и организовали места для обучения.

96% вузов, которые курирует Минобрнауки (всего их 248), перешли на дистанционное образование.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.