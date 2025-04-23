Три продукта, а рецепт — восторг! Салат «Париж в снегу». Простой и вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Париж в снегу»

Готовим необычный салат «Париж в снегу» — воздушное наслаждение с загадочным названием! Этот удивительный салат действительно напоминает заснеженные парижские крыши — белоснежная шапка из яиц скрывает под собой слои сочного яблока и нежного сыра. Почему «Париж»? Возможно, из-за изысканной простоты, а «снег» — благодаря воздушной текстуре. Первый взгляд на ингредиенты вызывает сомнения, но после первой ложки понимаешь: это кулинарное откровение!

3 яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. 150 г твердого сыра (лучше российского или голландского) натрите на мелкой терке. 3 сочных яблока (идеально подходят «гренни смит» или «симиренко») очистите от кожуры и натрите на крупной терке, сразу сбрызнув лимонным соком, чтобы не потемнели. Белки натрите отдельно — они станут тем самым «снегом».

Собираем слои: сначала яблоки (слегка отожмите сок), затем сыр, смазывая каждый слой 1 ст. л. майонеза. Желтки разомните вилкой и смешайте с оставшимся майонезом — этот крем распределите поверх сыра. Завершающий штрих — «снежная» шапка из тертых белков. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

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