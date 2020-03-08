В России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Случаи зафиксированы в Московской, Калининградской и Белгородской областях.
Данные эпидемиологического расследования говорят о том, что все заболевшие граждане в последние две недели посещали Италию.
Ранее в России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заболевших находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.
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