«Три месяца в аду»: Симоньян рассказала, как чуть не погубила своих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как едва не погубила своих детей из-за позиции по прививкам. Что случилось в семье журналистки, как она сейчас относится к вакцинации?

Почему Симоньян не прививала детей

Журналистка в своем Telegram-канале призналась, что какой-то период своей жизни была антипрививочником. По ее словам, причиной этого стали тяжелые роды старших детей: дочери Марьяны, появившейся на свет в 2013 году, и сына Баграта, родившегося в 2014 году. Симоньян призналась, что обоих наследников пришлось реанимировать.

После этого, по признанию журналистки, она задумалась, стоит ли прививать детей или все же нет. Симоньян отметила, что в тот момент боялась навредить ребенку и «что-то непоправимо нарушить» в «хрупком организме». Кроме того, журналистку испугала история о родственнице, которая, вероятно, заболела астмой из-за перепутанной в детстве прививки.

«И я начала читать. Не мнения и комментарии, а статистику. На русском, на английском — все, что могла найти. И наткнулась, помимо прочего, на такую вот информацию: за десять лет в США 100 человек умерли от прививки от кори. А от самой кори — ни одного. Эта инфа стала судьбоносной. Я решила пока что не прививать детей», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В тот момент журналистка решила, что дети со временем подрастут и окрепнут. По словам Симоньян, несколько лет все было хорошо, пока в гости не приехали знакомые с ребенком, который довольно долго очень громко кашлял.

«И врачи говорили семье, что это не заразно, что раз так долго, то, видимо, аллергия. Ну, аллергия так аллергия», — объяснила журналистка отсутствие тревоги на начальных этапах.

Однако уже через несколько дней стали кашлять дочь и сын Симоньян. По ее словам, дети задыхались и пучили глаза «так, что все внутренности, казалось, сейчас вылетят». Симоньян рассказала, что дочь и сын кашляли «со слезами, с грудными нечеловеческими подвываниями, с кровью».

«Аллергия оказалась коклюшем. Ребенок гостей был непривит, как и мои. Три месяца вся семья провела как в аду. Держать всю ночь кислородную маску у лица малюсенького ребенка, чтобы он дышал, — тот еще опыт в жизни», — поделилась она воспоминаниями.

Как сейчас Симоньян относится к прививкам

Журналистка отметила, что, когда ее дети заболели коклюшем, вся семья ухаживала за ними, однако никто из родственников не заболел. Такое стечение обстоятельств Симоньян объяснила тем, что «наших родителей никто не спрашивал, желаем ли мы вакцинироваться от коклюша».

«Мои непривитые дети из-за моего неправильного решения могли погибнуть. Слава Богу, они выздоровели. И я тут же потащила их прививаться от всего. И никаких аргументов против прививок я с тех пор не читаю и в упор не слышу», — резюмировала журналистка.

Вакцинировалась ли Симоньян от коронавируса

В 2020 году журналистка испытала на себе вакцину от коронавируса. Она сообщила, что 10 сентября поставила себе прививку от COVID-19.

«Я вчера провакцинировалась от ковида. Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе. Вторые сутки полёт нормальный», — написала она в Telegram-канале.

В ноябре 2021 года разгорелся нешуточный скандал. Симоньян опубликовала пост, в котором раскритиковала «антиваксеров». Журналистка заявила, что противники вакцинации от COVID — «прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей» в России.

«Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц — это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу», — написала Симоньян.

После этого журналистку потребовали привлечь к уголовной ответственности.

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