https://static.news.ru/photo/e5d3a816-66a3-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три случая заражения коронавирусной инфекцией в России из 14 выявленных за последние сутки связаны с контактами внутри страны.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Троих россиян, о которых идёт речь, заразил ранее заболевший человек, прибывший из-за границы. Остальные 11 пациентов посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) и подхватили инфекцию там.

Всего в России к 15 марта было поставлено 59 диагнозов COVID-2019, 53 больных в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях, шестеро успешно вылечились. В мире общее количество диагностированных случаев превысило 156 тысяч.

Ранее представитель ВОЗ заявил, что пока невозможно сказать, пройден ли пик пандемии коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.