«Три богатыря» будут рекламировать поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/4ebd7146-9a97-11ea-a023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Герои мультфильмов «Три богатыря» будут использоваться для рекламы поправок в Конституцию. С ними создадут короткие ролики по 10-15 секунд из материала полнометражных фильмов.

Видеоряд переозвучат с другим текстом. Работой будет заниматься студия «Мельница», создавшая серию, передают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в прокатной компании «Наше кино».

Сюжеты затронут темы индексации пенсий, медицинского обслуживания, запрете на иностранное гражданство для чиновников и «Российском народе-миротворце». Кроме того, отдельным условием является демонстрация того, что «царь» не является антигероем (вероятнее всего, подразумевается герой франшизы Князь Киевский).

Авторы придумали несколько идей для сюжетов о защите животных. По одной из них, кто-то избивает Коня Юлия, а богатыри его спасают.

Задачу мультипликаторам поставили в приказном порядке.

Гендиректор студии «Мельница» Александр Боярский сказал журналистам, что ничего не знает об этом. В компании «ИМА-консалтинг», разработавшей логотип и слоган голосования, отказались от комментариев.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).