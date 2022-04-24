«ВКонтакте» заблокировала три тверских паблика из-за постов о спецоперации

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала три сообщества Твери по требованию Генпрокуратуры, в которых публиковалась тексты против военной операции РФ на Украине, сообщает «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Уточняется, что один из пабликов опубликовал пост с инструкцией, как оформить «трофейную» машину с Украины. Автор материала попросил скрыть ссылку на свою страницу, но администрация сообщества не выполнила просьбу.

Анонимно не получилось, извините, — сказано в сообщении.

Ранее «ВКонтакте» заблокировала страницы издания TJournal, а также бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по требованию Генпрокуратуры РФ. Также под блокировку попал паблик Ateo. В случае невыполнения требования ведомства был бы ограничен доступ ко всей соцсети.

До этого во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировали паблики «Медузы» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Эха Москвы», «Настоящего времени» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и других СМИ.