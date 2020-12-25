«Трезвая Россия» призвала запретить детское шампанское

https://static.news.ru/photo/3233b49a-466d-11eb-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: sultanhamzaev/Instagram.com

Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом.

Хамзаев отметил, что перед Новым годом в России бурный рост продажи алкоголя. При этом многие родители вовлекают детей в субкультуру распития спиртного, покупая им детское шампанское, что ведёт к формированию у подрастающего поколения привычки употребления зелёного змия, передаёт РИА Новости.

Предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским, — написал Хамзаев,

Он также предложил Минпромторгу уже до Нового года принять оперативные меры и запретить продажу детского шампанского и другой продукции для детей, имитирующей алкогольные напитки.

По мнению члена Общественной палаты, родители до конца не осознают, что, «уравнивая» ребенка в правах в плане употребления алкоголя со взрослыми при помощи имитации, они «размывают границу дозволенного». Такой вывод, по словам Хамзаева, содержится в исследовании команды специалистов из Московского института психоанализа.

Как сообщал NEWS.ru, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова доктор медицинских наук Юрий Сиволап заявил, что обильные возлияния и чрезмерное потребление пищи во время новогодних праздников негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы. Это может привести к приступу острого панкреатита, который при определённых обстоятельствах смертельно опасен.