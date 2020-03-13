https://static.news.ru/photo/e4a685c0-655a-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Продажи антидепрессантов в России с середины февраля 2020 года показывают заметный рост. Эксперты с осторожностью допускают, что на это могли повлиять негативные новости о мировой обстановке, например, о коронавирусной пандемии. Однако число обращений к психиатрам и психотерапевтам за это же время в целом не изменилось.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН предположил , что россияне привыкли к тревожным новостям. Он усомнился в связи глобальной ситуации и роста продаж антидепрессантов в РФ, предположив, что в этом случае дело связано с ранним приходом весны.

Обращения к врачам связаны чаще всего с какими-то межличностными конфликтами, в том числе конфликтами на работе, хроническими психотравмирующими ситуациями, стрессами. Такая эпидемия (коронавирусной инфекции. — NEWS.ru) у нас впервые, но ещё ни один не обратился к врачу с тем, что он сильно переживает, — отметил Ковтун.

Как сообщал NEWS.ru, с 17 по 23 февраля россияне купили на 6,8% больше антидепрессантов, чем за предыдущую неделю, а с 24 февраля по 1 марта — уже на 11,5% больше.