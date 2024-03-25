Тревога финнов, стихи Назарова о «Крокусе», метания Киева: что будет дальше

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Дмитрий Назаров

Опустение территорий у российских границ вызвало обеспокоенность властей Финляндии, уехавший из страны народный артист РФ Дмитрий Назаров посвятил стихотворение теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», зарубежные СМИ начали отмечать спад патриотического рвения и рост числа сомневающихся в победе украинцев — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Финляндия боится «пустых» границ с Россией

Замкомандующего пограничной службой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что границы России и Финляндии опустели, что вызывает определенное беспокойство. По его словам, подобная безлюдность может негативно сказаться на общей обстановке в стране. Ранее на границе существовал муниципалитет, местные жители которого сразу же сообщали о подозрительной активности в пограничную службу, однако после закрытия границ с РФ власти не могут рассчитывать на их помощь.

В каком-то смысле людей могут заменить заборы и новейшие технологии, однако они никогда не справятся с поставленной задачей так же хорошо, добавил Ахтиайнен. Однако выбора нет, поэтому Финляндия возводит двухсоткилометровый пограничный забор. Сами граждане уверены, что эта защита не сможет стать по-настоящему серьезным препятствием на пути у нелегалов.

Опустевший муниципалитет, о котором идет речь, назывался Виролахти. Эксперты не исключают, что он может исчезнуть вовсе.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», — пишет Yle.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран. К 30 ноября были закрыты все КПП, работа которых была приостановлена до 13 декабря. 14 декабря была ненадолго возобновлена работа двух КПП, но 15 числа граница была закрыта полностью до 14 января. Впоследствии решение о закрытии границ неоднократно продлевалось, но так и не было отменено.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат также отметила, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что за стих написал уехавший Назаров

Уехавший за границу народный артист России Дмитрий Назаров сочинил стихотворение, посвященное теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». В четверостишии о трагедии он не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, а также не захотел предлагать помощь пострадавшим.

«Мы любим смерть, у нас до смерти голод. Спаси нас, Боже, Господи, еси. Мы даже траур превращаем в повод благословенья казни на Руси», — прочитал строки Назаров на своем YouTube-канале.

Стихотворение затрагивает не только тему теракта, но и предложение депутатов Государственной думы, которые выступили за введение смертной казни. В частности, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что суд имеет на это право, пока закон не отменен. Однако необходим указ или распоряжение президента. Назаров при этом считает, что траур в стране использовался только для того, чтобы вернуться к вопросу ужесточения высшей меры наказания.

На стихотворение актера последовала немедленная реакция общественности. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что Назарова необходимо лишить звания народного артиста России. По словам юриста, преступление должен был осудить любой нормальный человек, без иносказаний и намеков. Артист однако пересек точку невозврата, он оправдал терроризм, за чем должно следовать также уголовное наказание, считает эксперт.

«Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. <...> А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почетного звания народного артиста России», — заявил Соловьев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в свою очередь заявила, что артиста необходимо забыть и никогда больше не вспоминать. По ее мнению, актер «выжил из ума» и забвение станет лучшим наказанием для него. При этом депутат охарактеризовала все его заявления как «абсолютную ненормальность».

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Дмитрий Назаров

Почему Украину «охватил пессимизм»

Издание Politico написало, что на Украине наблюдается резкий спад патриотического рвения. По мнению авторов материала, граждане больше не уверены в победе в конфликте. При этом процесс «пессимизации» происходит на фоне роста потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

«[На Украине] растет пессимизм относительно того, как будет развиваться российско-украинский конфликт. Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — отметил обозреватель газеты Джейми Деттмер.

Свои выводы он подкрепил статистикой. Так, Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно которому более 70% участников заявили, что Киеву нужно решать проблему дипломатическим путем. Также подчеркивается, что число тех, кто придерживается такого мнения, выросло с мая 2022 года.

Комментируя катастрофические потери, Politico отмечает, что Вооруженным силам Украины не хватает новобранцев, поскольку граждане повсеместно пытаются уклониться от призыва. Согласно сведениям газеты, средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а случаев бегства от мобилизации становится все больше. По данным издания, за время вооруженного конфликта страну покинули по меньшей мере 650 тысяч мужчин.

При этом власти страны нагнетают обстановку. Так, ранее член оборонного комитета Юрий Здебский заявил о подготовке на Украине законопроекта об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе». По его словам, планируется создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Читайте также:

Составлен список уехавших артистов, которые осудили теракт в «Крокусе»

Фанаты Пугачевой набросились на нее из-за молчания о теракте в «Крокусе»

Жители украинского города перекрыли дорогу из-за массовой мобилизации